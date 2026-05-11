Германия и Украина запустят совместное производство БПЛА

Германия и Украина приступят к совместной разработке и выпуску дронов с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев, передает РИА Новости со ссылкой на Укринформ.

Согласно сообщению, Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими оборонными компаниями для реализации этого проекта.

Писториус уточнил, что речь идет о беспилотниках различной дальности — от менее 100 километров до 1,5 тысячи километров. Германская сторона намерена координировать с украинскими партнерами как разработку, так и серийное производство таких систем.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: youtube.com/NATONews
