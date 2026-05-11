Германия и Украина запустят совместное производство БПЛА

Германия и Украина приступят к совместной разработке и выпуску дронов с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев, передает РИА Новости со ссылкой на Укринформ.

Согласно сообщению, Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими оборонными компаниями для реализации этого проекта.