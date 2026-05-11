Ростех: маркировка радиоэлектроники не приведет к росу цен на авиабилеты

Маркировка радиоэлектронных изделий системой «Честный знак» не создаст препятствий для обслуживания самолетов и не повлечет роста цен на авиабилеты. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

В госкорпорации указали, что сведения о возможном влиянии маркировки на ремонт авиапарка российских перевозчиков и удорожание пассажирских перевозок не соответствуют действительности.

В «Ростехе» пояснили, что установленные правительством правила маркировки не распространяются на продукцию, связанную с авиационными компонентами, поскольку такие товары были заблаговременно исключены из соответствующего перечня.

Речь идёт о постановлении правительства о маркировке радиоэлектронной продукции попали тысячи запчастей для лайнеров Airbus A319, A320, A321. Некоторые эксперты посчитали, что все это может сорвать процесс ремонта самолётов и обвалить рынок авиабилетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
