Ермак: Украина попросила у НАТО «конкретного сигнала»

«Мы ожидаем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой. Это будет конкретный сигнал», — заявил он. Ермак отметил, что конфликт вокруг Украины не является препятствием для приглашения Киева в альянс.

Как стало известно ранее, Париж изменил свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. Однако Франция не позволит Украине вступить НАТО во время конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

