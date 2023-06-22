Ермак: Украина попросила у НАТО «конкретного сигнала»

Украинские власти ожидают от Североатлантического альянса приглашения на вступление с открытой датой и гарантиями безопасности на переходный период, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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«Мы ожидаем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой. Это будет конкретный сигнал», — заявил он. Ермак отметил, что конфликт вокруг Украины не является препятствием для приглашения Киева в альянс.

Как стало известно ранее, Париж изменил свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. Однако Франция не позволит Украине вступить НАТО во время конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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