Le Monde: Франция поддержала вступление Украины в НАТО
Париж изменил свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО, пишет газета Le Monde со ссылкой на источник во французском правительстве.
По информации издания, Париж намерен поддержать Киев в вопросе вступления в альянс и рассмотреть эту возможность как гарантию безопасности для Украины. Вопрос обсуждался на заседании в Елисейском дворце.
При этом авторы материала отметили, что Франция не позволит Украине вступить НАТО во время конфликта с Россией.
Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщило агентство Reuters. По данным источников, Брюссель намерен подчеркнуть достигнутый Киевом прогресс за последние полтора года, передает «Радиоточка НСН».
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