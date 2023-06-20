Le Monde: Франция поддержала вступление Украины в НАТО

Париж изменил свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО, пишет газета Le Monde со ссылкой на источник во французском правительстве.

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По информации издания, Париж намерен поддержать Киев в вопросе вступления в альянс и рассмотреть эту возможность как гарантию безопасности для Украины. Вопрос обсуждался на заседании в Елисейском дворце.

При этом авторы материала отметили, что Франция не позволит Украине вступить НАТО во время конфликта с Россией.

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщило агентство Reuters. По данным источников, Брюссель намерен подчеркнуть достигнутый Киевом прогресс за последние полтора года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОУкраинаФранция

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