Le Monde: Франция поддержала вступление Украины в НАТО

По информации издания, Париж намерен поддержать Киев в вопросе вступления в альянс и рассмотреть эту возможность как гарантию безопасности для Украины. Вопрос обсуждался на заседании в Елисейском дворце.

При этом авторы материала отметили, что Франция не позволит Украине вступить НАТО во время конфликта с Россией.

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщило агентство Reuters. По данным источников, Брюссель намерен подчеркнуть достигнутый Киевом прогресс за последние полтора года, передает «Радиоточка НСН».

