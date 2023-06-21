Во Франции предложили принять Украину в НАТО после завершения конфликта

По его словам, Париж намерен поддержать присоединение к альянсу, так как не хочет вступать в конфликт со странами Восточной Европы, которые выступают за членства в НАТО. Также французские власти стремятся сдвинуть конфликт на Украине с мертвой точки.

Как стало известно ранее, Париж изменил свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. Однако Франция не позволит Украине вступить НАТО во время конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

