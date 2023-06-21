Во Франции предложили принять Украину в НАТО после завершения конфликта
Франция намерена поддержать присоединение Киева к НАТО по двум причинам, сообщил Marianne экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан.
По его словам, Париж намерен поддержать присоединение к альянсу, так как не хочет вступать в конфликт со странами Восточной Европы, которые выступают за членства в НАТО. Также французские власти стремятся сдвинуть конфликт на Украине с мертвой точки.
Как стало известно ранее, Париж изменил свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. Однако Франция не позволит Украине вступить НАТО во время конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru