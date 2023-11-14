Ермак: Украина очень нуждается в усилении ПВО
Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что страна «очень нуждается» в усилении системы противоракетной обороны, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Отмечается, что ПВО способна защитить объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора.
Встреча состоялась в Вашингтоне. Ермак и Блинкен также обсудили обстановку на линии боевого соприкосновения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее Ермак заявил, что российско-украинский конфликт можно сравнить с забегом на 100 метров, из которых 70 метров Украина уже преодолела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru