Ермак: Украина очень нуждается в усилении ПВО

Это произошло во время встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Отмечается, что ПВО способна защитить объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора.

Встреча состоялась в Вашингтоне. Ермак и Блинкен также обсудили обстановку на линии боевого соприкосновения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Ермак заявил, что российско-украинский конфликт можно сравнить с забегом на 100 метров, из которых 70 метров Украина уже преодолела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

