Эрдоган поддержал идею гумкоридора для раненых между Украиной и РФ

Как уточнил Эрдоган, речь идет не только об Украине. Так, по его словам, в Турцию ранее переправляли раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в госпиталях и отправляли обратно. Такая деятельность будет продолжена и далее, заверил президент.

Ранее в Турции на полях конференции прошли переговоры российского и украинского уполномоченных по правам человека Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе провели телефонный разговор. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Турецкий лидер выступил за скорейшее прекращение огня на Украине.

