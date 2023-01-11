Эрдоган поддержал идею гумкоридора для раненых между Украиной и РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку организации гуманитарного коридора для помощи раненным из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Он высказался на эту тему на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке» в Анкаре.
Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч Малкоч ранее заявил, что Анкара готова сыграть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы стало в возможным открытие такого коридора между Россией и Украиной для помощи пострадавшим детям. Он назвал его «коридором воссоединения».
Как уточнил Эрдоган, речь идет не только об Украине. Так, по его словам, в Турцию ранее переправляли раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в госпиталях и отправляли обратно. Такая деятельность будет продолжена и далее, заверил президент.
Ранее в Турции на полях конференции прошли переговоры российского и украинского уполномоченных по правам человека Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе провели телефонный разговор. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Турецкий лидер выступил за скорейшее прекращение огня на Украине.
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