«Энергоатом» заявил о подключении к сети второго энергоблока Запорожской АЭС
Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции подключили к сети. Об этом сообщает украинская компания «Энергоатом».
«26 августа 2022 года в 21:15 к электросети был подключен второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. В настоящее время мощности наращиваются. Замечаний по работе оборудования и систем безопасности нет», — сообщается в Telegram-канале организации.
В пятницу «Энергоатом» заявлял о полном отключении от сети Запорожской АЭС. Как отмечал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов, подача электроэнергии с ЗАЭС прекратилась в подконтрольные Киеву районы, так как украинские войска перебили последнюю линию электропередачи.
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