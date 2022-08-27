«26 августа 2022 года в 21:15 к электросети был подключен второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. В настоящее время мощности наращиваются. Замечаний по работе оборудования и систем безопасности нет», — сообщается в Telegram-канале организации.

В пятницу «Энергоатом» заявлял о полном отключении от сети Запорожской АЭС. Как отмечал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов, подача электроэнергии с ЗАЭС прекратилась в подконтрольные Киеву районы, так как украинские войска перебили последнюю линию электропередачи.

