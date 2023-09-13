В Верховной раде призвали Запад не поднимать тему выборов на Украине
Странам Запада не стоит публично поднимать вопрос о проведении выборов на Украине. Об этом заявил вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
«Давайте считаться с нашими обстоятельствами, мы же не хотим провести абы какие выборы», - сказал парламентарий в эфире телеканала «Рада».
Проведение голосования в условиях боевых действий вице-спикер счел невозможным.
В октябре 2023 года на Украине должны состояться выборы в Верховную раду, весной - президентские. Согласно конституции страны, проводить голосование в период военного положения нельзя.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал опасение, что выборы могут привести к дестабилизации ситуации в стране, сообщает «Радиоточка НСН».
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