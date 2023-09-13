В Верховной раде призвали Запад не поднимать тему выборов на Украине

«Давайте считаться с нашими обстоятельствами, мы же не хотим провести абы какие выборы», - сказал парламентарий в эфире телеканала «Рада».

Проведение голосования в условиях боевых действий вице-спикер счел невозможным.

В октябре 2023 года на Украине должны состояться выборы в Верховную раду, весной - президентские. Согласно конституции страны, проводить голосование в период военного положения нельзя.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал опасение, что выборы могут привести к дестабилизации ситуации в стране, сообщает «Радиоточка НСН».

