Электричество в Киеве будут давать на два-три часа
Электричество в Киеве будет подаваться только на два-три часа в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора энергокомпании ДТЭК Дмитрия Сахарука.
Норма будет действовать до тех пор, пока атомные и тепловые электростанции не увеличат объемы производства электроэнергии. В настоящее время электроэнергией обеспечена вся критическая инфраструктура. При этом электричество в домах есть только у 30% жителей Киева.
Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своём Telegram-канале заявил, что электричество подано во все области Украины. В первую очередь электроэнергией были обеспечены объекты критической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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