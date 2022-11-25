Электричество в Киеве будут давать на два-три часа

Электричество в Киеве будет подаваться только на два-три часа в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора энергокомпании ДТЭК Дмитрия Сахарука.

Замглавы офиса Зеленского назвал критической ситуацию с электричеством на Украине

Норма будет действовать до тех пор, пока атомные и тепловые электростанции не увеличат объемы производства электроэнергии. В настоящее время электроэнергией обеспечена вся критическая инфраструктура. При этом электричество в домах есть только у 30% жителей Киева.

Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своём Telegram-канале заявил, что электричество подано во все области Украины. В первую очередь электроэнергией были обеспечены объекты критической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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