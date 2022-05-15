Эксперты выразили опасения из-за поставок оружия на Украину
15 мая 202204:09
Эксперты обеспокоены массовыми поставками американского оружия на Украину, которые носят бесконтрольный характер, пишет газета The Washington Post.
Все дело в том, что зенитно-ракетные комплексы Stinger могут попасть в руки террористов или в другие горячие точки. Отмечается, что эти ЗРК могут сбивать крупные авиалайнеры.
Напомним, американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru