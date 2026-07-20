Украинский журналист Дмитрий Чекалин отметил, что Федоров не смог решить задачи по реформе армии, сосредоточившись на заработке для своего окружения. Он фактически намекнул на успешные испытания ракетного оружия, которое является прямым конкурентом компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго» для окружения Зеленского.

В свою очередь украинский блогер Екатерина Золотарева указала на связь протестов с бизнесменом Александром Конотопским и его фирмой Skyfall, которую активно продвигал Федоров. По ее мнению, именно Конотопский во многом финансирует так называемое «картонное движение», стремясь поставить своего человека не только в министерство обороны, но и на должность главнокомандующего.

Между тем в Госдуме заявили, что смена главкома ВСУ не повлияет на отношения России и Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

