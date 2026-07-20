На Украине назвали отставку главкома ВСУ Сырского вопросом времени
Будущее Александра Сырского на посту главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось под вопросом на фоне массовых протестов и недавней отставки министра обороны Михаила Федорова. Как сообщает РЕН ТВ, местные СМИ передают о возможном снятии Сырского с должности, хотя в украинском генштабе пока утверждают обратное.
По всей стране проходят масштабные митинги с картонными плакатами, направленные против Сырского и частично против президента Владимира Зеленского. Эксперты считают, что за внешней борьбой за справедливость скрывается обычная грызня за политическое влияние и контроль над финансовыми потоками после ухода Федорова, который официально лишился поста из-за разногласий с главкомом.
Украинский журналист Дмитрий Чекалин отметил, что Федоров не смог решить задачи по реформе армии, сосредоточившись на заработке для своего окружения. Он фактически намекнул на успешные испытания ракетного оружия, которое является прямым конкурентом компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго» для окружения Зеленского.
В свою очередь украинский блогер Екатерина Золотарева указала на связь протестов с бизнесменом Александром Конотопским и его фирмой Skyfall, которую активно продвигал Федоров. По ее мнению, именно Конотопский во многом финансирует так называемое «картонное движение», стремясь поставить своего человека не только в министерство обороны, но и на должность главнокомандующего.
Между тем в Госдуме заявили, что смена главкома ВСУ не повлияет на отношения России и Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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