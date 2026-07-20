В Госдуме заявили, что смена главкома ВСУ не повлияет на отношения РФ и Украины
России следует побеждать Украину независимо от того, кто будет занимать пост главнокомандующего украинских Вооруженных сил (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Комментируя информацию о якобы возможной отставке главкома ВСУ Александра Сырского, парламентарий указал, что данная должность «не предполагает политических решений».
Также он отметил, что смена главкома ВСУ никак не повлияет на отношения Москвы и Киева
«Придет другой, так же будет поддерживать боевые действия против России, так же будет против мирный переговоров. Так что это ничего не изменит», — заключил депутат.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о якобы отставке Сырского. Однако позже в Генштабе ВСУ опровергли эти слухи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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