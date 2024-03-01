Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и стрельбы у ЗАЭС

В заявлении говорится, что звуки были слышны утром 28 февраля. Отмечается, что представители ЗАЭС заверили экспертов МАГАТЭ в принятии мер по защите станции.

«ЗАЭС не подвергалась нападению, повреждений и жертв не было», - уточняется в пресс-релизе.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о потере ЗАЭС контакта с последней резервной внешней линией электропередачи. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что станция работает в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».

