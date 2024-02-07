Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС нельзя обстреливать ни при каких условиях
7 февраля 202417:47
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) не должна подвергаться обстрелам ни при каких условиях, сообщает ТАСС.
В ходе брифинге в рамках визита на атомную электростанцию он также указал, что нельзя осуществлять атаки и с территории станции.
«Поэтому на ЗАЭС не должно быть никакого тяжелого вооружения», - заключил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru