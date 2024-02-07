Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС нельзя обстреливать ни при каких условиях

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) не должна подвергаться обстрелам ни при каких условиях, сообщает ТАСС.

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В ходе брифинге в рамках визита на атомную электростанцию он также указал, что нельзя осуществлять атаки и с территории станции.

«Поэтому на ЗАЭС не должно быть никакого тяжелого вооружения», - заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МАГАТЭЗапорожьеАЭС

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