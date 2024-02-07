Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС нельзя обстреливать ни при каких условиях

В ходе брифинге в рамках визита на атомную электростанцию он также указал, что нельзя осуществлять атаки и с территории станции.

«Поэтому на ЗАЭС не должно быть никакого тяжелого вооружения», - заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

