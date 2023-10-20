Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
20 октября 202321:32
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели осмотр нескольких площадок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.
Эксперты МАГАТЭ осмотрели щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6 и машинный зал энергоблока 6. В четверг эксперты получили доступ на все этажи машинного зала третьего энергоблока.
«В ходе осмотра не было обнаружено мин или взрывчатых веществ», - отметило агентство.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ране заявил о ежедневных взрывах вокруг Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легковушки и комбайна
- СМИ: генерал Афзалов назначен командующим ВКС
- Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
- Актер и телеведущий Евгений Дятлов рассказал, зачем ушел из группы «АукцЫон»
- Бывший замглавы МИД РФ Кунадзе признан иноагентом
- Bloomberg: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе
- Россия вышла из соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
- Радиоактивный груз обнаружен в пассажирском поезде под Хабаровском
- Боевики ХАМАС освободили двух гражданок США
- Кличко признал, что подконтрольные России территории уже не Украина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru