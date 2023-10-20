Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели осмотр нескольких площадок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.

«Долбят дронами!»: Зеленский может пойти на атаку ЗАЭС для привлечения Запада

Эксперты МАГАТЭ осмотрели щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6 и машинный зал энергоблока 6. В четверг эксперты получили доступ на все этажи машинного зала третьего энергоблока.

«В ходе осмотра не было обнаружено мин или взрывчатых веществ», - отметило агентство.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ране заявил о ежедневных взрывах вокруг Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеМАГАТЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры