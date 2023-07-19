Балицкий сообщил о концентрации резервов ВСУ для атаки ЗАЭС

Украинская армия продолжает стягивать резервы для атаки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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Он назвал ситуацию в Запорожье стабильно напряженной. По словам Балицкого, российские бойцы мужественно отражают натиск противника.

«Вместе с тем противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС», - отметил он.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее предупредил, что вероятность провокации Украины на ЗАЭС остается высокой.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ )Рафаэль Гросси призвал предложить реалистичные меры для защиты атомной станции. По его словам, организация пыталась создать защитную зону вокруг ЗАЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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