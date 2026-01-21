Мэр Киева Виталий Кличко фактически он не отвечает за коллапс в столице Украины, но это может стать причиной, по которой президент страны Владимир Зеленский попытается сместить его с должности, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Кличко ранее обвинил Зеленского в том, что столица Украины замерзает, а город покинул каждый пятый житель, сообщила газета The Times. По словам Кличко, половина Киева осталась без света, тепла и воды, а термометры показывают -18. Зеленский в ответ обвинил Кличко в неготовности Киева к энергетическому кризису. ВС РФ в ночь на 20 января нанесли очередной массированный комбинированный удар по энергетике Украины. В итоге практически весь левый берег Киева остался без света, отопления и воды.

Килинкаров объяснил, почему Зеленский и Кличко обвиняют друг друга в сложившейся в городе ситуации.

«Пока никакого массового выезда киевлян из столицы Украины нет, хотя бы потому, что в окрестностях Киева уже давно нет возможности снять частный дом. К тому же не все могут выехать за пределы Киева, потому что везде стоят блокпосты ТЦК, и мужчины при попытке покинуть город тут же попадут в их лапы. Что касается противостояния Зеленского и Кличко, это связано с системой управления Киевом: полномочия мэра Киева очень ограничены. Главы районов Киева назначаются не Кличко, а Зеленским, Кличко не может даже убрать снег в Киеве. Пинг-понг между Зеленским и Кличко, попытки переложить ответственность друг на друга не случайны — они связаны с противоречиями, которые есть в вопросах системы управления Киевом», — сказал Килинкаров.