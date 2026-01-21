Кличко против Зеленского: Кто ответит за коллапс в Киеве
Зеленский пытается заменить Кличко на более удобного для власти чиновника, однако полномочия Кличко сильно ограничены, у него нет возможности пытаться устранить коллапс в городе, сказал НСН Спиридон Килинкаров.
Мэр Киева Виталий Кличко фактически он не отвечает за коллапс в столице Украины, но это может стать причиной, по которой президент страны Владимир Зеленский попытается сместить его с должности, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Кличко ранее обвинил Зеленского в том, что столица Украины замерзает, а город покинул каждый пятый житель, сообщила газета The Times. По словам Кличко, половина Киева осталась без света, тепла и воды, а термометры показывают -18. Зеленский в ответ обвинил Кличко в неготовности Киева к энергетическому кризису. ВС РФ в ночь на 20 января нанесли очередной массированный комбинированный удар по энергетике Украины. В итоге практически весь левый берег Киева остался без света, отопления и воды.
Килинкаров объяснил, почему Зеленский и Кличко обвиняют друг друга в сложившейся в городе ситуации.
«Пока никакого массового выезда киевлян из столицы Украины нет, хотя бы потому, что в окрестностях Киева уже давно нет возможности снять частный дом. К тому же не все могут выехать за пределы Киева, потому что везде стоят блокпосты ТЦК, и мужчины при попытке покинуть город тут же попадут в их лапы. Что касается противостояния Зеленского и Кличко, это связано с системой управления Киевом: полномочия мэра Киева очень ограничены. Главы районов Киева назначаются не Кличко, а Зеленским, Кличко не может даже убрать снег в Киеве. Пинг-понг между Зеленским и Кличко, попытки переложить ответственность друг на друга не случайны — они связаны с противоречиями, которые есть в вопросах системы управления Киевом», — сказал Килинкаров.
Собеседник НСН добавил, что Зеленский не оставит попыток сместить Кличко с поста мэра Киева.
«Думаю, противостояние Кличко и Зеленского никуда не денется, тем более что с первого дня президентства Зеленского фактически ставилась задача взять под контроль Киев и сменить Кличко на лояльного себе человека. Такие попытки предпринимались не раз, но пока ничего не получается, потому что Кличко — человек достаточно известный, публичный, знаменитый спортсмен, у которого есть определенные связи в Германии, а Германия — ключевой союзник Украины. Но я думаю, что от идеи избавиться от Кличко Зеленский не откажется и будет дальше пытаться перекладывать на него всю ответственность за то, что происходит в Киеве», — подчеркнул бывший депутат.
В заключение Килинкаров выразил уверенность, что обстановка в столице наложила отпечаток на общественное мнение на Украине, однако доподлинно узнать его все же не удастся.
«Общественное мнение, безусловно, меняется, особенно в контексте того, что война коснулась лично всех украинцев. Но никто не скажет нам, какова настоящая позиция людей. Социология больше носит формирующий характер, нежели отображает реальные настроения людей. Какое сегодня украинское общество, не знает никто, потому что это общество никто ни о чем не спрашивает. Его не спрашивали по поводу начала войны, и я очень сомневаюсь, что общество будут спрашивать, как эту войну завершать», — подытожил он.
Ранее Кличко признал, что украинская ПВО не имеет достаточных ресурсов для эффективной защиты даже Киева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
