Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате

Отмечается, что бывших чиновников подозревают в приобретении на 250 млн гривен бронежилетов низкого качества. Они приобретались за границей, с нарушением процедуры проверки качества.

Ранее Шаповалову уже вручали подозрения в препятствии деятельности ВСУ. Бывшего замминистра подозревали в закупке некачественной амуниции на миллиард гривен. Сейчас его обвиняют в растрате имущества.

Шаповалов и Хмельницкий лишились своих постов и помещены в СИЗО.

Ранее президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский обвинил руководство Национальной гвардии в махинациях при закупке зимней формы для военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

