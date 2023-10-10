Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате

Сотрудники украинских силовых ведомств вручили подозрение экс-замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему главе одного из департаментов Богдану Хмельницкому. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Госбюро расследований.

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Отмечается, что бывших чиновников подозревают в приобретении на 250 млн гривен бронежилетов низкого качества. Они приобретались за границей, с нарушением процедуры проверки качества.

Ранее Шаповалову уже вручали подозрения в препятствии деятельности ВСУ. Бывшего замминистра подозревали в закупке некачественной амуниции на миллиард гривен. Сейчас его обвиняют в растрате имущества.

Шаповалов и Хмельницкий лишились своих постов и помещены в СИЗО.

Ранее президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский обвинил руководство Национальной гвардии в махинациях при закупке зимней формы для военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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