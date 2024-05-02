«Ростов» уступил «Балтике» и вылетел из Кубка России

Единственный мяч был забит на четвертой минуте матча. Его автором стал хавбек «Балтики» Тигран Аванесян.

Сохранить преимущество до самого конца матча «Балтике» удалось благодаря надежной игре голкипера Евгения Латышонка, которого признали лучшим игроком встречи.



Теперь балтийцы вышли в финал пути регионов Кубка России. Далее их ожидает схватка с московским «Спартаком».

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня в Минске, отмечает «Радиоточка НСН».

