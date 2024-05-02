Вышел трейлер фильма о The Beatles «Let It Be»
Вышел трейлер отреставрированного документального фильма о легендарной группе The Beatles. Фильм под названием «Let It Be» выйдет 8 мая.
Реставрацией картины занимался новозеландский режиссер Питер Джексон. Фильм рассказывает о периоде работы The Beatles над их финальным лонгплеем Let It Be, вышедшем в 1970 году. С тех пор лента оставалась только на старых носителях и ни разу не выходила в цифровом виде.
Этот фильм - не первая работа Джексона с материалами о The Beatles. В 2021-м режиссер уже отреставрировал документалку Get Back, которая получила пять статуэток «Эмми».
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