МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Украины Наливайченко

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о призывах к насилию в отношении российских военных

По данным следствия, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции.

Ранее МВД РФ также объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко, передает «Радиоточка НСН».

