МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Украины Наливайченко
МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), следует из базы данных ведомства.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о призывах к насилию в отношении российских военных
По данным следствия, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции.
Ранее МВД РФ также объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru