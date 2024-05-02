МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Украины Наливайченко

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), следует из базы данных ведомства.

МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и телеведущих

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о призывах к насилию в отношении российских военных

По данным следствия, Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции.

Ранее МВД РФ также объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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