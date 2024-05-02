В Москве загорелся мебельный завод на Соколиной Горе
2 мая 202421:53
В Москве загорелось трехэтажное административно-производственное здание, сообщают очевидцы в соцсетях.
По данным оперативных служб, огонь охватил более двух тысяч квадратных метров. Между вторым и третьим этажами произошло обрушение кровли. Пожару присвоен повышенный номер сложности, огонь охватил три этажа.
Также уточняется, что в здании могут находится люди. Для ликвидации пожара запросили авиацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru