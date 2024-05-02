В Москве загорелся мебельный завод на Соколиной Горе

В Москве загорелось трехэтажное административно-производственное здание, сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным оперативных служб, огонь охватил более двух тысяч квадратных метров. Между вторым и третьим этажами произошло обрушение кровли. Пожару присвоен повышенный номер сложности, огонь охватил три этажа.

Также уточняется, что в здании могут находится люди. Для ликвидации пожара запросили авиацию.

