Путин наградил актрису Кабо медалью «За труды в искусстве и культуре»

Ольга Кабо известна по фильмам «Анна Павлова», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Сильная слабая женщина» и ряду других проектов. Наталья Корецкая с 2001 года служит в театре «У Никитских ворот».

Также президент вручил награду музыкальному руководителю Детского музыкального театра юного зрителя Алле Тарасовой.

Ранее Путин также наградил Народного артиста России, певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», напоминает «Радиоточка НСН».

