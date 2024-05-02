Путин наградил актрису Кабо медалью «За труды в искусстве и культуре»
Президент России Владимир Путин наградил актрис Ольгу Кабо и Наталью Корецкую медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ представлен на на портале правовой информации.
Ольга Кабо известна по фильмам «Анна Павлова», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Сильная слабая женщина» и ряду других проектов. Наталья Корецкая с 2001 года служит в театре «У Никитских ворот».
Также президент вручил награду музыкальному руководителю Детского музыкального театра юного зрителя Алле Тарасовой.
Ранее Путин также наградил Народного артиста России, певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru