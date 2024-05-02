На Алтае снимут короткометражный фильм о приключениях Леонардо Ди Каприо

Съемки фильм о Леонардо Ди Каприо ведутся в селе Старая Анжинка. Согласно сюжету картины, голливудский актер отправился за наградой, но ошибся и оказался на Алтае. Здесь актер влюбляется и даже играет Ленина.

Отмечается, что роль Ди Каприо исполнил Александр Ясень. Всего в съемках задействовано 14 человек. Режиссером-постановщиком стала Кристина Холдеева. Создатели фильма рассказывают, что общая тема картины о том, как простой сибирский народ может изменить жизнь американской звезды. Премьера киноленты может состояться уже летом этого года.

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