На Алтае снимут короткометражный фильм о приключениях Леонардо Ди Каприо
Фильм в жанре мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи, под названием «Лео, у нас сибирские обстоятельства» снимут в Алтайском крае, отмечает «Вести Алтай».
Съемки фильм о Леонардо Ди Каприо ведутся в селе Старая Анжинка. Согласно сюжету картины, голливудский актер отправился за наградой, но ошибся и оказался на Алтае. Здесь актер влюбляется и даже играет Ленина.
Отмечается, что роль Ди Каприо исполнил Александр Ясень. Всего в съемках задействовано 14 человек. Режиссером-постановщиком стала Кристина Холдеева. Создатели фильма рассказывают, что общая тема картины о том, как простой сибирский народ может изменить жизнь американской звезды. Премьера киноленты может состояться уже летом этого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru