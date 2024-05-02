СМИ: Генпрокуратура проверит ЦУМ на пропаганду ЛГБТ из-за футболок с группой «Тату»

Генпрокуратура России проверит столичный ЦУМ на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено) из-за продажи футболок с изображением солисток группы «Тату» Юли Волковой и Лены Катиной, передает Telegram-канал Mash.

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По информации СМИ, поводом для проверки стало обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбы с коррупцией Виталия Бородина. Он опубликовал в своих соцсетях пост, в котором назвал изображения на футболках «откровенной пропагандой нетрадиционных отношений».

Представители ЦУМ пока не комментировали эту ситуацию, но на официальном сайте магазина футболки уже не найти. Ранее они продавались по цене от 76 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Об этом он сказал в интервью изданию «Самарское обозрение», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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