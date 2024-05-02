Соцсеть TikTok полностью заработала в России

На данный момент российским пользователям доступен просмотр роликов. Также появилась возможность выкладывать собственные короткие видео.

Однако другие СМИ в 21:35 по московскому времени сообщили, что соцсеть снова частично заблокирована для жителей Российской Федерации.



Ране Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Регулятор намерен рассмотреть обращение до 8 мая.

Весной 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. После этого TikTok заявил, что прекратит распространение нового контента в России и стримы, передает «Радиоточка НСН».

