Соцсеть TikTok полностью заработала в России
Китайская социальная сеть TikTok тало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России, сообщает ТАСС.
На данный момент российским пользователям доступен просмотр роликов. Также появилась возможность выкладывать собственные короткие видео.
Однако другие СМИ в 21:35 по московскому времени сообщили, что соцсеть снова частично заблокирована для жителей Российской Федерации.
Ране Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Регулятор намерен рассмотреть обращение до 8 мая.
Весной 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. После этого TikTok заявил, что прекратит распространение нового контента в России и стримы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru