Экс-замглавы МЧС допустил, что ракетные удары обрушат энергосистему Украины
Массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины могут обрушить всю энергетическую систему страны. Об этом заявил бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев.
«Она [энергетическая система] давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — отметил Фалеев в беседе с РИА Новости.
Экс-замглавы МЧС допустил, что продолжение развития каскадных процессов в энергосистеме Украины может привести к «параличу в системе военного управления».
Кроме того, Фалеев отметил, что украинская энергосистема строилась и модернизировалась в советское время. Это обусловило ее региональную закольцованность и ремонтопригодность, и универсальные агрегатные элементы.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, в ряде регионов страны возникли проблемы с энергоснабжением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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