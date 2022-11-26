Экс-замглавы МЧС допустил, что ракетные удары обрушат энергосистему Украины

«Она [энергетическая система] давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — отметил Фалеев в беседе с РИА Новости.

Экс-замглавы МЧС допустил, что продолжение развития каскадных процессов в энергосистеме Украины может привести к «параличу в системе военного управления».

Кроме того, Фалеев отметил, что украинская энергосистема строилась и модернизировалась в советское время. Это обусловило ее региональную закольцованность и ремонтопригодность, и универсальные агрегатные элементы.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, в ряде регионов страны возникли проблемы с энергоснабжением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

