Экс-министр обороны Украины заявил о необходимости выборов президента

Об этом он заявил в видеообращении к народу на YouTube-канале. По его словам, необходимо «найти законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит проводить выборы даже в условиях боевых действий.

Бывший глава Минобороны заявил, что в Украине образовался кризис государственного управления, который требует смены власти - нынешняя система не дает обществу понимания логики многих решений и реформ: почему одни из них принимаются быстро, другие блокируются, а третьи месяцами ходят по кабинетам, несмотря на необходимость для фронта.

Федоров назвал «особенно опасной» ситуацию, когда главным критерием для назначения человека является не профессионализм, эффективность и способность менять страну, а личная лояльность системе.

Призывы бывшего министра обороны Украины провести выборы могут превратить политический конфликт внутри страны в полноценное противостояние с командой президента Владимира Зеленского, сообщает «Страна».

Издание пишет, что вопрос выборов способен быстро выйти за пределы обычной политической дискуссии. На фоне протестов вокруг отставки Федорова против Зеленского могут объединиться сразу несколько потенциальных конкурентов. Среди них - экс-главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. В политическую борьбу также способны включиться другие военные.

При этом Федоров и его сторонники уже используют тему выборов в публичном пространстве. Это может быть связано и с предстоящим голосованием Рады по кандидатуре Евгения Хмары на пост министра обороны Украины.

Ранее в России не исключили, что Федоров может начать президентскую кампанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

