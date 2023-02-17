Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине

Президент США Джо Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине. Об этом сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

По его оценкам, Байден в итоге отправит войска на Западню Украину, а это чревато прямым противостоянием США и России.

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Также он объяснил, что Вашингтон уже не может прекратить помогать Киеву вооружением, так как Байден боится потерять лицо.

Ранее заместитель руководителя Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что военные базы в Крыму являются легитимными целями украинских властей. «Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — заявила она. Как указала дипломат, на полуострове существуют военные сооружения, которые Москва превратила «в важные логистические точки».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Джо БайденСпецоперацияУкраина
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