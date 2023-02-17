Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине

Президент США Джо Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине. Об этом сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

По его оценкам, Байден в итоге отправит войска на Западню Украину, а это чревато прямым противостоянием США и России.