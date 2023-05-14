Экс-советник Пентагона: США могут заставить Зеленского капитулировать

Соединенные Штаты могут принудить президента Украины Владимира Зеленского принять капитуляцию. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

WSJ: НАТО предложит Киеву немедленную помощь вместо членства

Военный сообщил, что администрация США неоднократно обсуждала с Зеленским вопрос о признании поражения в конфликте с Россией. По словам Макгрегора, Вашингтон требует, чтобы украинский лидер начал контрнаступление или согласился на капитуляцию.

«Если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении», - сказал экс-советник Пентагона.

В интервью итальянским СМИ президент Украины заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры