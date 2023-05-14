Экс-советник Пентагона: США могут заставить Зеленского капитулировать
Соединенные Штаты могут принудить президента Украины Владимира Зеленского принять капитуляцию. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный сообщил, что администрация США неоднократно обсуждала с Зеленским вопрос о признании поражения в конфликте с Россией. По словам Макгрегора, Вашингтон требует, чтобы украинский лидер начал контрнаступление или согласился на капитуляцию.
«Если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении», - сказал экс-советник Пентагона.
В интервью итальянским СМИ президент Украины заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Дипломаты опровергли заявления о приостановке полетов между Москвой и Антальей
- ANKA: Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,66%
- Экс-советник Пентагона: США могут заставить Зеленского капитулировать
- Наставника «Динамо» Йокановича уволили после поражения от «Ахмата»
- СМИ: «Республиканский альянс» Эрдогана получит более 50% мест в парламенте
- «Ахмат» разгромил «Динамо» в гостевом матче РПЛ
- NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки
- Эрдоган лидирует на выборах президента Турции
- Депутат Затулин сообщил о болезни Лукашенко
- Италию может охватить забастовка из-за подорожания макарон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru