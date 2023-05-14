Военный сообщил, что администрация США неоднократно обсуждала с Зеленским вопрос о признании поражения в конфликте с Россией. По словам Макгрегора, Вашингтон требует, чтобы украинский лидер начал контрнаступление или согласился на капитуляцию.

«Если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении», - сказал экс-советник Пентагона.

В интервью итальянским СМИ президент Украины заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп не смог положить конец конфликту в Донбассе, передает «Радиоточка НСН».

