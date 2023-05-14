WSJ: НАТО предложит Киеву немедленную помощь вместо членства
Североатлантический альянс не намерен предлагать Украине членство в блоке. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным источников издания, вместо членства НАТО предложит Украине немедленную помощь. Что под этим подразумевается в публикации не уточняется.
Газета отмечает, что члены альянса хотят продемонстрировать Киеву, что у него будет возможность присоединиться к блоку в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая призвал НАТО принять Украину в альянс вслед за Финляндией и Швецией. По его словам, страна хочет получить «четкий сигнал» о будущем членстве, пишет газета «Известия».
В Брюсселе 15-16 июня пройдет заседание министров обороны стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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