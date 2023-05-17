Экс-советник Пентагона: Россия уничтожила под Киевом важные объекты ВСУ

Сильные взрывы под Киевом во время недавнего ракетного удара России говорят об уничтожении важных объектов ВСУ. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Redacted высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах», - сказал военный.

По его словам, армии России известно местонахождение поставленного Украине западного оружия. Его уничтожают задолго до прибытия на фронт, сказал Макгрегор.

Российская армия в ночь на 16 мая нанесла удар по Киеву высокоточными ракетными комплексами «Кинжал». В Минобороны сообщили об уничтожении американской противовоздушной установки Patriot, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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