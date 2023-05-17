Экс-советник Пентагона: Россия уничтожила под Киевом важные объекты ВСУ

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах», - сказал военный.

По его словам, армии России известно местонахождение поставленного Украине западного оружия. Его уничтожают задолго до прибытия на фронт, сказал Макгрегор.

Российская армия в ночь на 16 мая нанесла удар по Киеву высокоточными ракетными комплексами «Кинжал». В Минобороны сообщили об уничтожении американской противовоздушной установки Patriot, передает «Радиоточка НСН».

