Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский взбесил бойцов ВСУ

По его словам, среди бойцов ВСУ зреет серьезное недовольство. Солдаты возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сказал Макгрегор.

Эксперт отметил, что украинские бойцы массово покидают линию фронта и отказываются подчиняться приказам командиров. Также военный обратил внимание на большое количество пленных среди солдат ВСУ.

Он полагает, что развал украинской армии набирает обороты. Дезертиров и сдавшихся в плен будет больше, предположил Макгрегор.

Как сообщает агентство Bloomberg, представители стран - членов НАТО призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес блока, передает «Радиоточка НСН».

