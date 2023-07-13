Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский взбесил бойцов ВСУ
Солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Такое заявление в своем канале на YouTube сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, среди бойцов ВСУ зреет серьезное недовольство. Солдаты возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сказал Макгрегор.
Эксперт отметил, что украинские бойцы массово покидают линию фронта и отказываются подчиняться приказам командиров. Также военный обратил внимание на большое количество пленных среди солдат ВСУ.
Он полагает, что развал украинской армии набирает обороты. Дезертиров и сдавшихся в плен будет больше, предположил Макгрегор.
Как сообщает агентство Bloomberg, представители стран - членов НАТО призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес блока, передает «Радиоточка НСН».
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- Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский взбесил бойцов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru