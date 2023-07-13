Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский взбесил бойцов ВСУ

Солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Такое заявление в своем канале на YouTube сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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По его словам, среди бойцов ВСУ зреет серьезное недовольство. Солдаты возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сказал Макгрегор.

Эксперт отметил, что украинские бойцы массово покидают линию фронта и отказываются подчиняться приказам командиров. Также военный обратил внимание на большое количество пленных среди солдат ВСУ.

Он полагает, что развал украинской армии набирает обороты. Дезертиров и сдавшихся в плен будет больше, предположил Макгрегор.

Как сообщает агентство Bloomberg, представители стран - членов НАТО призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес блока, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:ВСУВладимир ЗеленскийУкраина

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