Экс-советник Пентагона Макгрегор: Войска РФ при необходимости возьмут Одессу

Он отметил, что если Киев не захочет завершить конфликт, то российские войска могут продвинуться до Днепра, перейти реку на юге и освободить Одессу, так как в таком случае «альтернативы нет».

Ранее, 24 августа, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что потеря Одессы и Харькова для Украины неизбежна. На этом фоне он призвал Киев начать переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

