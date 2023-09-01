Экс-советник Пентагона Макгрегор: Войска РФ при необходимости возьмут Одессу
Российские военные при необходимости способны взять Одессу под контроль ради завершения военного конфликта на Украине. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Он отметил, что если Киев не захочет завершить конфликт, то российские войска могут продвинуться до Днепра, перейти реку на юге и освободить Одессу, так как в таком случае «альтернативы нет».
Ранее, 24 августа, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что потеря Одессы и Харькова для Украины неизбежна. На этом фоне он призвал Киев начать переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru