Бывший разведчик США Риттер допустил убийство Зеленского офицерами ВСУ

Президента Владимира Зеленского могут убить офицеры украинской армии. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

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Зеленский может погибнуть, если останется на Украине, считает бывший военный. По его мнению, Киев проигрывает в конфликте с Москвой, поэтому риски для главы государства растут.

Риттер допустил гибель Зеленского от рук офицера ВСУ. Также он полагает, что украинский лидер может быть ликвидирован в результате удара российской армии.

Однако у Зеленского еще есть шанс покинуть Украины, отметил Риттер. Бывший военный заявил, что в таком случае президент имеет шансы прожить спокойную жизнь.

Советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Украина находится на грани революции, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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