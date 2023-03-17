Бывший разведчик США Риттер допустил убийство Зеленского офицерами ВСУ
Президента Владимира Зеленского могут убить офицеры украинской армии. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Зеленский может погибнуть, если останется на Украине, считает бывший военный. По его мнению, Киев проигрывает в конфликте с Москвой, поэтому риски для главы государства растут.
Риттер допустил гибель Зеленского от рук офицера ВСУ. Также он полагает, что украинский лидер может быть ликвидирован в результате удара российской армии.
Однако у Зеленского еще есть шанс покинуть Украины, отметил Риттер. Бывший военный заявил, что в таком случае президент имеет шансы прожить спокойную жизнь.
Советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Украина находится на грани революции, передает НСН.
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