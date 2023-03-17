Бывший разведчик США Риттер допустил убийство Зеленского офицерами ВСУ

Зеленский может погибнуть, если останется на Украине, считает бывший военный. По его мнению, Киев проигрывает в конфликте с Москвой, поэтому риски для главы государства растут.

Риттер допустил гибель Зеленского от рук офицера ВСУ. Также он полагает, что украинский лидер может быть ликвидирован в результате удара российской армии.

Однако у Зеленского еще есть шанс покинуть Украины, отметил Риттер. Бывший военный заявил, что в таком случае президент имеет шансы прожить спокойную жизнь.

Советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Украина находится на грани революции, передает НСН.

