Бывший американский разведчик Скотт Риттер также считает, что российские военные при необходимости способны взять под контроль Одессу и Харьков. Он отметил, что Киев рискует потерять территории, если продолжит затягивать конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищаться. По его мнению, после отступления частей украинской армии Вооруженные силы России освободят Одессу. Эксперт предрек отступление ВСУ на правый берег Днепра. Украинская армия после провала контрнаступления будет вынуждена отойти за реку и создать там линию обороны, считает Риттер, передает «Радиоточка НСН».

