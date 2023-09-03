Экс-советник Кучмы: Зеленский запаниковал из-за нехватки резервов у ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за нехватки живой силы у ВСУ. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучма Олег Соскин.
«Почему истерика еще такая у Зеленского - потому, что нет живой силы и огромные потери», - рассказал эксперт.
По его словам, мобилизация на Украине ведет к росту напряженности в обществе и падению популярности президента и его окружения. Желающих идти на фронт практически нет, констатировал Соскин.
По данным СМИ, в Киеве началась мобилизация мужчин в возрасте старше 50 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru