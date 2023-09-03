Экс-советник Кучмы: Зеленский запаниковал из-за нехватки резервов у ВСУ

«Почему истерика еще такая у Зеленского - потому, что нет живой силы и огромные потери», - рассказал эксперт.

По его словам, мобилизация на Украине ведет к росту напряженности в обществе и падению популярности президента и его окружения. Желающих идти на фронт практически нет, констатировал Соскин.

По данным СМИ, в Киеве началась мобилизация мужчин в возрасте старше 50 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

