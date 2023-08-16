Экс-советник Кучмы: ВСУ теряют контроль над Харьковской областью
Украинские войска терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой (ДНР), заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт отметил, что российские силы подошли к Купянску. Успех ВС РФ Соскин объяснил неудачным контрнаступлением украинской армии.
«Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка - россияне наступают», - констатировал он.
Соскин обратил внимание, что контрнаступление ВСУ продолжается два месяца, но Киев так и не достиг успехов. Единственным результатом он назвал потерю большого количества вооружений.
Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский признал, что ВСУ оказались в сложном положении в Харьковской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru