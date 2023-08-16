Экс-советник Кучмы: ВСУ теряют контроль над Харьковской областью

Эксперт отметил, что российские силы подошли к Купянску. Успех ВС РФ Соскин объяснил неудачным контрнаступлением украинской армии.

«Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка - россияне наступают», - констатировал он.

Соскин обратил внимание, что контрнаступление ВСУ продолжается два месяца, но Киев так и не достиг успехов. Единственным результатом он назвал потерю большого количества вооружений.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский признал, что ВСУ оказались в сложном положении в Харьковской области, сообщает «Радиоточка НСН».

