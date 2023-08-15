Экс-разведчик Джонсон: ВСУ отступают под Харьковом
15 августа 202305:02
Украинские войска отступают под Харьковом, сообщил журналисту Стивену Гарднеру на YouTube экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, это происходит из-за давления войск России. ВС РФ оказывают серьезное давление на широком фронте, поэтому украинским военным приходится отступать, а властям эвакуировать жителей.
Как указал эксперт, у ВСУ нет достаточного количества оружия и боеприпасов, что сдержать такой натиск.
Ранее военный эксперт назвал Купянск ключевым пунктом для продвижения ВС РФ на Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru