Экс-разведчик Джонсон: ВСУ отступают под Харьковом

Украинские войска отступают под Харьковом, сообщил журналисту Стивену Гарднеру на YouTube экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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По его словам, это происходит из-за давления войск России. ВС РФ оказывают серьезное давление на широком фронте, поэтому украинским военным приходится отступать, а властям эвакуировать жителей.

Как указал эксперт, у ВСУ нет достаточного количества оружия и боеприпасов, что сдержать такой натиск.

Ранее военный эксперт назвал Купянск ключевым пунктом для продвижения ВС РФ на Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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