Экс-советник Кучмы Соскин: Уязвимость ПВО Украины нанесла удар по Зеленскому

Уязвимость систем противовоздушной обороны Запада перед российскими ракетами нанесла серьезный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

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Он отметил, что западная система ПВО «вся пробитая». По словам Соскина, Patriot и другие системы не работают. Он также подчеркнул, что украинское руководство не способно обеспечить безопасность критической инфраструктуры и коммуникаций.

Ранее, 6 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что у ВСУ нет шансов провести успешное контрнаступление из-за господства России в воздухе и огневого превосходства. По его словам, у российской армии также более качественная боевая выучка, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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