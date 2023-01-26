Экс-советник Кучмы сообщил об ультиматуме Запада Зеленскому

По его словам, президенту Украины указали, что больше не должно быть коррупции и взяточничества.

Ранее Соскин называл «победой Путина» отказ Германии поставлять Украине танки Leopard, однако вскоре власти ФРГ все-таки не выдержали давления со стороны партнеров по НАТО и дали добро на поставку Киеву боевых машин.

