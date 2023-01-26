Экс-советник Кучмы сообщил об ультиматуме Запада Зеленскому

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад поставил Киеву жесткие условия военной и финансовой поддержки.

«Зеленскому был выдвинут ультиматум. Ему показали схемы, по которым идет разворовывание продовольствия на Украине, то есть схемы коррупции в министерстве обороны, в Кабинете министров», - сказал Соскин а эфире своего YouTube-канала.

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По его словам, президенту Украины указали, что больше не должно быть коррупции и взяточничества.

Ранее Соскин называл «победой Путина» отказ Германии поставлять Украине танки Leopard, однако вскоре власти ФРГ все-таки не выдержали давления со стороны партнеров по НАТО и дали добро на поставку Киеву боевых машин.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЗападВладимир ЗеленскийУкраина
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