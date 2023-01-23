Экс-советник Кучмы заявил, что отказ ФРГ поставлять Leopard стал победой Путина

Отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Киеву говорит об очередной победе российского лидера Владимира Путина над Западом. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Немецкий политолог: Германию вынудят отправить на Украину танки Leopard

Он отметил, что Путин «подчинил себе всех». При этом он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники только на словах поддерживают Украину, в то время как получают большую прибыль от военных действий.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн заявил, что союзникам не удалось прийти к единому мнению по вопросу поставок Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияУкраинаВооружение
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