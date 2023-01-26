Зеленский признал продвижение российских военных в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский признал продвижение Вооруженных сил России в Донбассе. Об этом президент Украины заявил в интервью телеканалу Sky News (Великобритания).
Отмечается, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах населенного пункта 26 января. Кроме того, союзные силы контролируют дорогу, ведущую из Угледара в Покровское.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в Артемовске, бои идут в кварталах, которые недавно удерживались украинскими силовиками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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