Экс-советник Кучмы предупредили Зеленского из-за Артемовска

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения войск в Артемовске, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouTube.

На Западе сообщили о падении ключевого оборонительного рубежа ВСУ в Артемовске

«Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей», — задался вопросом эксперт. Соскин считает ситуацию в Артемовске для Украины критической, так как Запад задерживает поставки военной техники, а армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города.

Напомним, Зеленский в своем видеообращении заявил, что оборона Артемовска будет усилена.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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