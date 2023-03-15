Экс-советник Кучмы предупредили Зеленского из-за Артемовска

«Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей», — задался вопросом эксперт. Соскин считает ситуацию в Артемовске для Украины критической, так как Запад задерживает поставки военной техники, а армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города.

Напомним, Зеленский в своем видеообращении заявил, что оборона Артемовска будет усилена.

