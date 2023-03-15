Экс-советник Кучмы предупредили Зеленского из-за Артемовска
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения войск в Артемовске, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouTube.
«Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей», — задался вопросом эксперт. Соскин считает ситуацию в Артемовске для Украины критической, так как Запад задерживает поставки военной техники, а армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города.
Напомним, Зеленский в своем видеообращении заявил, что оборона Артемовска будет усилена.
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