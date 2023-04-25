Экс-советник Кучмы предрек скорую гибель сотен тысяч солдат ВСУ
Продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч солдат ВСУ в ближайшие месяцы. Об этом в своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, война разрушительно сказывается на демографии страны.
«Еще пара месяцев такой войны, и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова», - сказал Соскин.
Экс-советник предупредил, что в случае продолжения конфликта украинская армия понесет колоссальные потери.
Киев готовит 12 бригад по четыре тысячи бойцов для контрнаступления, пишет газета The New York Times. По данным издания, подразделения укомплектуют к концу апреля, передает «Радиоточка НСН».
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