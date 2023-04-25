WSJ: США поставили помощь Украине в зависимость от успехов ВСУ
Чиновники США будут рассматривать вопрос дальнейшей поддержки Украины в зависимости от успеха контрнаступления ВСУ, пишет газета Wall Street Journal.
Результаты Киева будут иметь решающее значение для продолжения военной помощи со стороны США, сказано в публикации.
Издание привело слова сенатора от Республиканской партии Теда Круза. Он отметил, что терпение американского народа в вопросе поддержки Украины не может продолжаться вечно.
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru