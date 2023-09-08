Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: в ВСУ обсуждают ликвидацию Зеленского

В украинских Вооруженных силах ведутся разговоры о том, чтобы «убрать» главу государства Владимира Зеленского, сообщил в соцсети X бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона: Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат

По его словам, украинская армия потеряла уже 400 тысяч человек. Эксперт призвал Киев заключить соглашение с Москвой.

«Заключите мир, глупцы!», — написал Макгрегор.

Ранее экс-советник Кучмы: против Зеленского выстраивается внутренний фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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