По его словам, солдаты ВСУ начали понимать, что их жизни ни во что не ставят, произошло прозрение. Отмечается, что украинские военные стали раздумывать об устранении президента.

Ранее Макгрегор заявил, что Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

