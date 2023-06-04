Экс-советник Пентагона: Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат
4 июня 202307:32
Украинский лидер Владимир Зеленский готов бросить на убой тысячи солдат, сообщил в YouTube-канале экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, солдаты ВСУ начали понимать, что их жизни ни во что не ставят, произошло прозрение. Отмечается, что украинские военные стали раздумывать об устранении президента.
Ранее Макгрегор заявил, что Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru