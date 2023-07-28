Экс-сотрудник СБУ: детей принудительно вывозили с Украины

На Украине действует преступная группировка, которая занимается принудительным вывозом детей за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

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По его словам, бандитов прикрывают чиновники Великобритании. Там несовершеннолетние попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой экс-сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Борисов, который ищет детей и подбирает по определенным критериям. Прозоров отметил, что с помощью сообщников Борисов занимается изготовлением необходимых документов для вывоза за пределы Украины.

Ранее гражданку Украины, прибывшую в Россию с целью вывоза за границу сирот из новых регионов, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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