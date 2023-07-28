Экс-сотрудник СБУ: детей принудительно вывозили с Украины
На Украине действует преступная группировка, которая занимается принудительным вывозом детей за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.
По его словам, бандитов прикрывают чиновники Великобритании. Там несовершеннолетние попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой экс-сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Борисов, который ищет детей и подбирает по определенным критериям. Прозоров отметил, что с помощью сообщников Борисов занимается изготовлением необходимых документов для вывоза за пределы Украины.
Ранее гражданку Украины, прибывшую в Россию с целью вывоза за границу сирот из новых регионов, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru