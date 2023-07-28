Экс-сотрудник СБУ: детей принудительно вывозили с Украины

По его словам, бандитов прикрывают чиновники Великобритании. Там несовершеннолетние попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой экс-сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Борисов, который ищет детей и подбирает по определенным критериям. Прозоров отметил, что с помощью сообщников Борисов занимается изготовлением необходимых документов для вывоза за пределы Украины.

Ранее гражданку Украины, прибывшую в Россию с целью вывоза за границу сирот из новых регионов, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

